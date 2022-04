Frédérique RENAULT BOULANGER

Professionnelle du développement RH avec un bagage d'expériences en conduite de projets, accompagnement individuel et collectif, formation et communication tant en DRH centrale qu'en DRH opérationnelle de terrain. Animatrice et facilitatrice de petits et grands groupes, formée à l'approche systémique paradoxale, à quelques approches corporelles, je suis passionnée par l'intelligence collective, l’interdisciplinarité et l’innovation pédagogique.



Membre du bureau de l'AFCODEV - association française de codéveloppement managérial et professionnel

http://www.afcodev.com/



Mes compétences :

Développement RH

Accompagnement

Intelligence collective

Conseil RH

Formation

Gestion de projet