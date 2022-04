Frédérique REVILLON

Bonjour,



Assistante de direction , mon expérience de 5 années en télétravail m'a appris à être organisée et méthodique.



Mes principales compétences : secrétariat, comptabilité, gestion de la paie et la pratique de la langue anglaise.



La confiance et la polyvalence sont deux de mes atouts majeurs.



Je vous invite à parcourir mon CV pour compléter ma présentation.



Mes compétences :

Ciel Paye-Comptabilité et gestion commerciale

Travail en autonomie

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel 2010

Microsoft Word 2010

EBP

ISAPAYE

Sage