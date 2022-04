Frédérique REYNARD

Curieuse de nature (dans le bon sens du terme), je m’investis énormément dans mon travail et j’ai une soif permanente d’apprendre toujours plus. Généreuse et combative de part mon implication, j’ai aujourd’hui le désir de relever de nouveaux défis en rejoignant une structure d’envergure, me permettant d’envisager de nouvelles perspectives de carrière, au sein d’un groupe reconnu pour ses valeurs mais aussi pour son dynamisme et sa culture d’entreprise.



Forte de cette pluridisciplinarité, je serais donc opérationnelle et autonome très rapidement. J’aime travailler en transversalité avec d’autres services ou collaborateurs, ainsi que les ambiances de travail où l’on n’a pas l’occasion de s’ennuyer, lorsque ça « pulse » du matin au soir !



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Microsoft Outlook

Réseaux sociaux

OpenOffice

Accueil des clients

Accueil téléphonique

Adaptabilité

Esprit d'initiative

Dynamisme

Esprit d'équipe

Force de proposition

Organisation du travail

Organisation

Autonomie

Organisation d'évènements

Orthographe