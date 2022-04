Frédérique RIERA

Bonjour,



Assistante de Direction bilingue après avoir été Assistante Commerciale en Informatique, Assistante Technique, plus une formation de Technicien PAO, je travaille en Intérim depuis de nombreuses années avec un parcours professionnel très diversifié !



De Surveillante de Baignade à Assistante de Production, en passant même par une société d'Effets Spéciaux (si, si !!), j'ai approché tellement de milieux tels que : l'Immobilier, le Bâtiment, l'Evènementiel, les Finances, des Directions Générales de Grands Groupes, des Cabinets d'Avocats, la Fondation B. BARDOT et j'en passe, que mon sens de l'adaptation n'est plus à prouver.



D'un naturel très sociable et un tempérament très gai, plutôt dégourdie (couteau suisse dans mon sac à main), habituée aux secrétariats de haut niveau, d'excellente présentation quand le décontracté n'est pas autorisé, j'ai toujours besoin de découvrir et d'apprendre.



Mon côté "garçon manqué" fait que j'aime les voitures, les motos, les bateaux ; ma curiosité, tout ce qui est lié à la technique et le tout, complète mon côté "fille réussie" que nécessite toute bonne Assistante confirmée.



Toutes propositions professionnelles sont étudiées avec attention, les autres aussi d'ailleurs, mais de préférence, si ce n'est une offre d'emploi vers une destination incroyable dans des conditions exceptionnelles (j'oubliais : d'un très grand optimisme et un peu rêveuse aussi !), sur Toulon et sa région !



Voilà quelques lignes pour vous donner un aperçu de qui je suis en partie mais n'hésitez pas à me contacter pour mon CV détaillé, ici ce ne sont que les grands points.



A très vite !



Bien cordialement,



Frédérique

Mobile : 06 14 44 21 16



Mes compétences :

PAO

Informatique

Imprimerie