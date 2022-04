Frédérique ROGIER

Après 13 années de travail, en tant qu'ingénieur de production, dans le secteur de l'industrie (d’abord en agroalimentaire puis dans le domaine médical), j'ai souhaité donner un nouveau sens à mon projet professionnel. J'ai ainsi suivi en 2011-2012, le master en ergonomie de l'université de Paris 1.



Je travaille depuis le mois de mars 2013 pour le cabinet d'ergonomie anteis, situé à Pau (64). Nous intervenons dans les secteurs de l'industrie et des services, sur la prévention des risques professionnels (notamment TMS et RPS), l'accompagnement de projets architecturaux et l'aménagement des situations de travail des travailleurs handicapés.

Notre approche, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, se fonde sur une méthodologie de conduite de projet qui place l'activité de travail au coeur des réflexions.

Notre démarche est pragmatique et globale, et s'inscrit dans une dynamique prospective et participative. Elle donne aux acteurs du système une place centrale dans la recherche de solutions pour l'amélioration de la qualité au travail.



Mes compétences :

Ingénieur

Ergonome

Ergonomie