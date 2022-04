Frederique SEVENO

Bonjour,



Bienvenue sur mon profil Viadeo.



J'ai une expérience de 25 ans en recherche clinique dont 10 ans en management d'équipe et de sites d'investigations dans un environnement international au sein de CRO.

Mon cursus : infirmière hospitalière puis attachée de recherche clinique et enfin manager me permet d'avoir une expertise conséquente dans le domaine. Je connais les difficultés liées à la réalisation des protocoles en France, je connais énormément de sites d'investigation ainsi que leur contexte, j'ai une excellente vision, à la lecture d'un protocole des problèmes potentiels de recrutement, de logistique ce qui me permet d'anticiper et proposer des solutions opérationnelles efficaces.

En tant que manager je sais identifier les bons profils même atypiques, les accompagner pour qu'ils se réalisent professionnellement et progressent vers leur futur métier.

J'aime le travail en équipe, échanger pour construire et confronter mes idées. Je plébiscite la collaboration transversale pour avancer plus vite, et faciliter la résolution de problème. J'ai une écoute active, un excellent sens de la communication, un quotient émotionnel élevé et une réelle compétence en gestion des personnes.

J'ai la conviction, qu'une partie de la solution pour que la recherche clinique soit plus efficiente en France, se trouve dans un dialogue efficace, une connaissance accrue de l'hôpital par les CROs et inversement. Parler le même langage, communiquer, se comprendre, tout ceci est essentiel pour des échanges constructifs et productifs.

Si vous aussi vous y croyez nous sommes faits pour nous rencontrer.

Cordialement,

Frédérique



Mes compétences :

Assurance qualité

Leadership

Cohésion d'équipe

Esprit d'équipe

Essais Cliniques

Management opérationnel

Communication