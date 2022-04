Frédérique TALBOT

De 2008 à fin 2015, je suis intervenue en région parisienne auprès d'entreprises soucieuses d'améliorer leur organisation.

J'ai notamment seconder le dirigeant d'une société de Services à la Personnes à temps partiel, ce qui m'a permis d'effectuer en parallèle des missions en freelance.

Maintenant, je suis installée à proximité de Grenoble.

Mon offre, intervenir dans les entreprises :

qui ont un projet à mener et ont, pour ce faire, besoin d'un renfort ponctuel

qui veulent structurer leur processus pour plus d'efficacité

qui ont besoin d'être accompagner pour mettre en place un ERP

.....

Je m'appuie sur une expérience de Responsable de Services Opérationnels dans des entreprises en très fortes croissances au sein desquelles j'ai piloté d'importants projets d'organisation et d'automatisation de traitement de documents, de l'expression des besoins des utilisateurs jusqu'à la mise en oeuvre de la solution.







Mes compétences :

Auditer processus et méthodes

Optimiser process

Piloter recettes et tests utilisateurs

Formaliser les process

Elaborer des cahiers des charges

Manager des équipes

Construire et gérer budgets