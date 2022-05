Thierry REYNAUD

Bonjour,

je propose mon expérience et mes compétences aux entreprises qui souhaitent s'engager dans des projets de réorganisation ou de restructuration de leur S.I.

Je peux assurer des missions de management, le temps d'un recrutement et le cas échéant aider au recrutement.

Proche des besoins métiers et des directions opérationnelles, doté d'une grande capacité d'écoute et d'analyse, d'un réseau relationnel fort, je peux prendre en charge toutes les fonctions d'une DSI.

Je peux également piloter des projets de fusions, acquisitions, de mise en place d'ERP ou d'applications métiers, ...



N'hésitez pas à me contacter.





Mes compétences :

As400

Citrix

Lotus

Lotus Notes

Magic

MOVEX

Nagios

Voile

Websense

Consolidations

Wi-Fi

SAN

Paye/Prsi

Microsoft Visio

LAN/WAN > LAN

Fusion

EDI