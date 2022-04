Frédérique TRAIT

Déjà 10 ans que je "communique" ! Mes expériences sont nombreuses et chacune d'entre elles m'ont apportées ce qu'il fallait pour évoluer et devenir la professionnelle de la com' que je suis devenue.



Polyvalente : Pendant toutes ces années, j'ai eu la CHANCE d'intégrer plusieurs structures, toutes différentes ! C'est un sacré atout vous ne trouvez pas ? Vous imaginez tout ce que j'ai pu observer, découvrir, vivre, apprendre, réaliser... de varié ? Mon métier était différent, les enjeux, les entreprises, les budgets, les effectifs, les collaborations, les missions... et j'en passe !



Créative : “La créativité sans stratégie, cela s'appelle de l'Art. La créativité avec de la stratégie, cela s'appelle de la publicité.” disait Jef. Richard et je ne conçois pas mon métier autrement, peu importe le projet !



Organisée et investie : De nombreuses personnes pourraient confirmées ces 2 points ! Des missions variées, un agenda qui déborde et une position d'équilibriste, aucun souci, je sais gérer ! Et c'est exactement ce qui me convient !!



Positive, Fédératrice, Bienveillante : Ce sont mes expériences qui ont aussi développé ces traits de ma personnalité. Je n'imagine pas mon travail sans échange, sans collaboration, sans humanité. " Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin." C'est tellement vrai ! Adepte de la pensée positive, j'aime partager pour grandir et je suis de nature altruiste.



Et pour finir, Respectueuse : Heureusement me direz-vous ! Oui mais qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui ? Et puis au travail ?

Une fois de plus, mes expériences m'ont conduit à penser que : “La liberté c’est le respect des droits de chacun ; l’ordre c’est le respect des droits de tous.” Marbeau.



Voilà, vous savez désormais qui je suis ! Je vous invite donc à aller voir ce que je (j'ai) fais(t)!



Mes compétences :

Recommandation du plan media

Gestion budgétaire

Capacité d'analyse et de synthèse

Stratégie de communication

PAO et systèmes de productions multimédia

Techniques commerciales

Conseil et relation annonceur

Conduite de projet de communication

Maitrise des techniques d'information et de c

Veille opérationnelle

Sens de la gestion et de l'organisation

Facturation

Administration et secrétariat

Polyvalence

Communication