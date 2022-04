Frédérique VANDENBUSSCHE

J'ai 34 ans et occupe depuis juin 2011 un poste d'Agent d'Accueil Administratif au sein de l'ESCALE, nouvelle Auberge de Jeunesse de Dunkerque. Les fonctions sont variées, la polyvalence y est de rigueur.., notamment la tenue de l'accueil, physique et téléphonique, la gestion des groupes que nous accueillons tout au long de l'année (sportifs, scolaires, associatifs..).



Je suis encore jeune et 'aimerais m'épanouir davantage dans mon activité professionnelle..



Ces six dernières années au sein de l'Auberge de Jeunesse de Dunkerque représentent pour moi une belle expérience, mais j'ai le sentiment qu'une page se tourne.



j'envisage de postuler ailleurs, de connaître de nouveaux horizons, et pour ce faire, j'ai besoin que vous m'aidiez, que Viadéo me permette d'étoffer mon réseau professionnel.



Avant d'occuper ce poste, j'ai connu un licenciement économique en mars 2010. A cette époque, j'occupais un poste intéressant, celui d'Assistante de Direction au sein d'une société de Transport Routier International où je pratiquais au quotidien la langue allemande, ce qui est chose rare, à présent..



Titulaire du BTS Assistante Secrétaire Trilingue, obtenu en 2004, j'ai eu la possibilité de décrocher 2 C.D.D., notamment chez RENAULT S.A et chez Intercourtage (voir mon parcours).



Le chemin fut semé d'embûches, mais je suis restée enthousiaste et positive.. Néanmoins, à l'avenir, j'aimerais saisir d'autres opportunités professionnelles..



N'hésitez pas à me contacter si mon profil est susceptible de vous intéresser. Merci.



Mes compétences :

Polyvalence et adaptation

Assistante

Secrétariat

Hôtellerie

Tourisme

OfficeVision

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware