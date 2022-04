Frédérique YVON

Après 20 ans de management dans le secteur du prêt-à-porter, j’ai décidé de prendre une nouvelle voie.

Loin de renier mon expérience dans un secteur en permanente effervescence, je garde de ces belles années un goût pour le travail en équipe. J’ai ainsi développé mon sens de l'écoute, de l'accompagnement et de l'ouverture aux autres. Enrichie par ses valeurs, j’ai su prendre du recul et je sais aujourd’hui, plus que jamais, que l’humain est la ressource-clé de l’entreprise.



Dans le cadre d’une profonde restructuration personnelle, et grâce à de jolies rencontres, je me suis intéressée, puis passionnée, pour la sophrologie. C’est donc tout naturellement que j’ai eu envie de me former dans ce domaine et d’en faire mon nouveau challenge professionnel.

Devenir sophrologue répond à mon besoin d’aider les autres à retrouver un bien-être au quotidien et à développer leur potentiel. Comme j’ai pu l’expérimenter lors de ma formation, et chaque jour depuis, le champs d'application de cette méthode psycho-corporelle est large : gestion d'un stress chronique, préparation mentale, dépassement d'une phobie, développement de sa créativité ...



Vivant personnellement cette nouvelle approche, j’ai aujourd’hui pleinement conscience que le fait de « semer le bien-être permet de récolter l’équilibre et la performance ».



Mes compétences :

Sophrologie

Gestion du stress

Confiance en soi