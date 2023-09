Gabriel ATTARD

Mes 16 années d'expérience dans le management et la gestion de filiale de groupes européens m'ont permis d'acquérir une expérience unique renforcée par un réseau professionnel international.



Mes réalisations :

- création de filiale (30 Millions d'Euros de CA après 8 ans d'existence), recrutement et gestion d'équipe commercial / marketing, élaboration des tableaux de bord et outils de reporting,

- mise en place et suivi des budgets en adéquation avec la stratégie groupe,

- gestion multisite de société,

- recrutement de fournisseurs, négociation de contrats, mise en place de partenariat,

- création et développement de réseaux de revendeurs avec segmentation et suivi spécifique par canal.



Entrepreneur et passionné par les nouvelles technologies, j'ai su m'adapter aux multiples évolutions et révolutions qui ont bouleversé le monde de la distribution informatique tout en gardant le cap qui permet à une société de rester leader sur son marché.



Mes compétences :

Management

Polyvalence et capacité d'adaptation

Rigueur et Implication

Manager

Nouvelles technologies

Marketing

Iphone

Entrepreneur

Business development

audio

Ventes

Sales support

Vente B2B