Gabriella TARICONE

Passionnée par les relations interpersonnelles et naturellement attirée par le contact humain, j’ai toujours orienté mes choix professionnels vers des postes de coordination et animation de projet, dans des domaines à forte connotation sociale (coopération internationale, formation, défense des droits de l’Homme), dans des contextes internationaux et dans différents pays (Belgique, Italie, frontière franco-suisse).



Aujourd’hui je peux exprimer ma personnalité et appliquer mes compétences d’animatrice et coordinatrice en tant que community manager et chargée de conférence et ateliers, auprès de l’association « Groupement transfrontalier européen ».

A ce titre,



= > j'anime :

- le groupe LinkedIn « Groupement transfrontalier européen »

- le site InternetArray

- le compte Twitter @FrontaliersCH

- la FanPage groupementtransfrontalier sur Facebook



= > je gère le programme de conférence et ateliers du service emploi ;



= > j'anime régulièrement une conférence sur les techniques de recherche d'emploi et le marché du travail en Suisse ;



= > je conduis des "Entretiens emploi" à destination des candidats frontaliers, afin de les informer sur le marché et spécificités de l'emploi en Suisse, et les aider dans la préparation de leur dossier de candidature (correction CV et lettre de motivation).



Au quotidien, j’aborde les thématiques suivantes :



= > l’actualité politique et économique transfrontalière (France/Suisse)

= > le statut juridique et social du frontalier franco-suisse

= > le marché et les techniques de recherche d’emploi en Suisse

= > le développement du web 2.0



Mes compétences :

Community management

Rédaction

Communication

Gestion de projet

Réseaux sociaux