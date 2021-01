Gael BORDAIS

Bonjour,



Chez VALEO à Sablé-Sur-Sarthe (72).



Je suis actuellement Responsable Qualité UAP (Unité Autonome de Production) Sur le produit I-StARS.



Un rapide aperçu de mon parcours et de mes compétences:



Mes spécialités professionnelles sont le suivi de programme et la qualité dans l'industrie automobile. Très orienté client/Fournisseurs, j'aime les contacts et j'ai un certain goût pour les métiers communicants.



J'ai 10 ans d'expérience en grande partie dans le secteur automobile. Je ne vous détaille pas mon profil ici, il est facilement consultable sur VIADEO.



Gaël



Mes compétences :

Qualité

Amélioration continue

Production

SPPC