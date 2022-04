Christelle KERGOAT

Après un parcours universitaire très éloigné de l'hôtellerie, ma curiosité m'a conduit vers une formation de gouvernante.



Ce métier me correspond et permet de m'épanouir professionnellement.

Ma priorité est de motiver et d'encadrer mon équipe afin d'apporter un service irréprochable et de satisfaire une clientèle toujours plus exigeante.





Ce que nous faisons ensemble doit être efficace, touchant, beau, inoubliable.



Mes compétences :

Luxe