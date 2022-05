Gael HEMET

Jeunes, optimiste, dynamique, volontaire, sérieux, un peu désordonné voila ce qui me représente le mieux.

J'aime transmettre mon savoir, ma philosophie:

- tous savoir, méthodes ou connaissances doivent être partagée en vers tous et par tous .

- toute personne devrais transmettre intégralité de ses connaissances avant de nous quitter ou de ne plus s'en servir (retraite).



Mes compétences :

Elaboration et suivi de devis

Gestion de stock

Dépannage de matériels électronique et informatique

Hotline et dépannage sur site de matériel anti-intrusion incendie et éclairage de sécurité

Réparation automobile de tous ordre

Organiser et animer des réunions

gestion de planning

relation avec les fournisseurs

Suivi de chantiers