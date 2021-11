Gaelle COCHE

Psychologue/ psychothérapeute

Coaching individuel, d'équipe

Formatrice



Mon parcours est centré sur l'accompagnement de la personne et le pilotage de projets collectifs.

Mon expérience de la gestion de structures sociales, médico-sociales et culturelles (associations, scop, administration territoriale) et du management d'équipes pluridisciplinaires comme directrice et administratrice pendant plus de 10 ans, d'éducatrice pendant 8 ans apporte une vision d'ensemble complémentaire Terrain/Pilotage .



Mon champ d'intervention concerne les organisations : associations, collectivités, entreprises dont les collaborateurs sont de plus en plus confrontés à des problématiques (concurrence, mutualisation, réorganisation...) faisant appel à leurs capacités d'adaptation pour développer des nouvelles formes de collaboration.



Mes référentiels sont : la psychologie du développement, les approches cognitives et comportementales, la psychologie positive, l'empowerment, la systémie et la sociologie des organisations.



Ma volonté est d'associer accompagnement individuel et collectif.



Contactez-moi, envisageons ensemble les possibles.



Mes compétences :

Psychologie

Responsable de projets

Gestion financière

Gestion des ressources humaines

Management de transition

Coaching professionnel

Psychothérapie