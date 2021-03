Je vous apporte :



- Expérience de plus de 20 ans du monde agroalimentaire,

- Expertise de la négociation,

- Maîtrise de la Grande Distribution,

- Double expertise des achats et de la vente,

- Grande connaissance des produits à Marque Nationale et à Marque Distributeur.



Mes atouts :



- Autonomie,

- Etat d'esprit positif

- Réactivité

- Sens des résultats

- Sens du contact et empathie



Mes compétences :

Gestion des fournisseurs

Négociation

Grande Distribution

Gestion de projets

Vente

Volaille

MDD