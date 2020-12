Geneviève CARLIER

La Discipline Positive dans les familles, les établissements scolaires et les entreprises :

Comment éduquer avec Fermeté et Bienveillance ? Comment poser une autorité juste et respectueuse ?Comment encourager nos enfants, nos ados et comment s'encourager soi-même ? Comment développer chez nos enfants, nos élèves l'estime de soi, le sentiment d'être capable, le sentiment d'appartenance et la contribution ?

Comment renforcer les liens au sein d'une équipe éducative ? Comment améliorer le climat scolaire ? Agir contre les violences ? Comment développer les compétences psychosociales que sont l'autonomie, le sens des responsabilités, la confiance en soi, le respect de soi et des autres ?

Comment mettre en place un management positif, renforcer le lien au sein des équipes, mettre ses collaborateurs en capacité, travailler plus efficacement et explorer de nouvelles techniques de résolution de problèmes ?

Je vous propose avec la Discipline Positive d'explorer une démarche et des outils concrets visant à développer ces compétences, créer du lien et mettre en coopération.



Pour toute demande d'atelier, de conférence, de formation, de séminaire d'entreprise ou de présentation, veuillez me contacter à l'adresse suivante : genevievecarlier@disciplinepositive.fr.



Mes compétences :

Négociation

Appels d'Offres

Achats

Adaptabilité

Pédagogie

Education

Conseil

Animation de groupes

Formation