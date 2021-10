Geoffroy GLEDEL

Depuis toujours passionné de sport, et titulaire d'un Master SSASOS (Sciences Sociales et Administration des Services à Objet Sportif) Management du Sport, je me suis d'abord dirigé vers ma pratique de prédilection : le judo.



Après quelques années à oeuvrer pour son bon développement au sein de ma ville d'origine, je me suis tourné vers le développement du sport de façon plus générale, via le Comité Départemental Sports pour Tous du Morbihan (56).



Mon rôle est d'aider les associations sportives dans leur développement, former les dirigeants et animateurs et mettre en place des conférences, événements et manifestations sportives.



Je suis également Président d'un Club de Judo qui, dès sa création, connait un rayonnement régional avec plus de 300 licenciés, un athlète inscrit sur les listes des sportifs de haut niveau et une équipe sénior en 2ème div régionale, un salarié à temps plein et la succession de 3 Services Civiques Volontaires (reconduit pour 2 ans supplémentaires). Pour sa cinquième saison, notre club se développe un peu plus encore sur le territoire avec la création d'une annexe sur une commune voisine et le recrutement d'un professeur supplémentaire sur un mi-temps. Pour la dixième saison, nous développons toujours un peu plus le club avec l'ouverture d'une nouvelle annexe sur une nouvelle commune et le recrutement d'un troisième salarié.



Recruté par le Comité Régional Sports pour Tous de Bretagne, j'ai été en charge des formations CQP JSJO, des projets d'animation, de l'événementiel, de la communication interne/externe mais aussi de la recherche de financements pour le développement de nos activités.



En parallèle, je suis également Gérant Associé d'ACE², cabinet de conseil en sport. Je propose des formations collectives et accompagnements individualisés aux fédérations, ligues, comités départementaux et clubs qui sont dans le besoin, afin de favoriser la formalisation de leurs projets associatifs ou de les épauler dans la réalisation de leurs projets.



Depuis janvier 2019, j'ai créée la société Be COM Happy, dont l'objectif est d'aider les entreprises et personnes dans la mise en place d'une communication bienveillante, que ce soit auprès de leurs adhérents, collaborateurs ou clients. Parce que l'attention portée à la communication auprès des autres contribue au bonheur de chacun, Be COM Happy aide les associations et entreprises à alléger leur quotidien, et ainsi se concentrer plus efficacement sur leurs priorités.



Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à me contacter.



Geoffroy GLEDEL

06 86 66 19 54

geoffroy.gledel@becomhappy.com



Mes compétences :

Stratégie de développement des activités sportives

Recherche de financements privés, publics

Mise en place de plan de communication et marketing

Gestion des ressources humaines

Audit et Optimisation des organisations

Structuration comptable et financement

Formation

Accompagnement

Sport

Conseil

Gestion