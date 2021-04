Georges AJAGAYA LE BEAU

Depuis juillet 2018 : directeur territorial d'appui Nouvelle Aquitaine pour la Fondation Partage et Vie. (119 établissements et services)

En responsabilité sur 8 départements

- 17 structures médico-social

- 13 Directeurs d'établissements

Je suis membre du Comité de Direction (codir).

sous l'autorité directe du Directoire

De mai 2009 à maintenant:

Directeur Multi-sites Fondation Caisses d'épargne Solidarité (devenue fondation partage et vie)

Implantation :Creuse (23) LIMOUSIN

Résidence Jean Mazet - 23 500 FELLETIN

Résidence Clairefontaine 23 460 LE MONTEIL AU VICOMTE

Résidence Le mas Faure (ouverture le 19/01/2011) AHUN

Les trois sites ont une capacité de 97+21+60=178 résidents pour 66+18+36=120 salariés

Budget de fonctionnement = 3.7+1+2.4 = 7.1 Millions €



Hiver 2008 : Expatriation Koweit - Chargé de Mission Moyen-orient





De 1996 à 2008: au sein d'un EHPAD (ex maison de retraite)

En charge de : Direction Administrative et Financière

Résidents : 93

effectif : 50 ETP soit 62 salariés

Budget : 3 045 KE

Superfice Sol : 4 400 M2

services intra-muros

- Restauration (liaison chaude) soumise à HACCP (200 couv/j)

- lingerie (linge plat + résidents) soumise RABC (350kg/j)



En transversal :

Evaluation DIM et relations médicales CHU NICE

Jury de Concours Catégorie A FPH

Chargé de Cours Université Nice Sophia Antipolis -

(Intervenant professionnel - Gpec et haut potentiel)



1995 : au sein de l'Hôpital LOCAL DE SOSPEL (06380)

En charge de : Direction des Ressources Humaines



Effectif 120 ETP - Intégralité de la Mission RH.



- services Techniques

associés aux prises en charges classiques soins et hébergement



Mes compétences :

Direction des ressources humaines

Golf