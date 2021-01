Georges BERTELOOT

J'ai souvent réalisé aujourd'hui des projets en tant que chef de projet ou assistanace à maîtrise d'ouvrage (AMO). Ces postes demandent une double compétence : l?une liée à la finalité du projet par exemple la finance et l?autre liée au moyen d?y arriver, le projet informatique, sans oublier la dimension de gestion du projet. Les personnes intervenant à ce niveau du projet (à différents moments), prépare les fondations du projet et design son rendu final, ce qui traduit l?importance du poste. Ma formation d?ingénieur des Mines de Nantes et ma spécialisation dans l?Organisation et le Management des Technologies de l?Information, m?ont apporté des compétences requises pour l?AMO : capacité d?analyse transversale de l?entreprise, gestion de projet avancées, travaux pluridisciplinaire et international. Ces compétences sont réutilisables sur les autres aspects de ce poste.



De nombreux projets informatiques dans des contextes très différents me permettent désormais d?appréhender d?une meilleure façon les projets, les équipes de travail et les contacts avec le client (interne ou externe à la société): projet de fin d?études, chef d?équipe de 3-5 développeurs en Junior Entreprise, département IT aux Etats-Unis pendant 3 mois et désormais chef de projet informatique. J?ai par conséquent travaillé sur de multiples plateformes ASP, J2EE avec des bases de données Sybase, Oracle, utilisant aussi des web services (formalisation XML).



Mes compétences :

Java