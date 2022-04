Georges CHAPUIS

J'ai démarré dans la publicité aux côtés de Jacques Séguela à Paris puis à Lyon en tant que Directeur de création, fonction que j'ai exercée dans de grandes agences en Rhône-Alpes. Pendant plus de 15 ans j'ai été associé et Directeur de création de Jump/TBWA, l'agence de publicité phare des années 80/2000, puis j'ai co-fondé Good and Food Ideas, fabrique d'idées autour de la nourriture. Je viens de créer avec 4 associés CHEZ 3, une start-up de la communication qui n'a pas mobilisé des fonds mais des cerveaux et inventé une méthode pour produire de l'intelligence collective. Son but est d'aider les dirigeants déterminés à développer leur business en les amenant à penser autrement.