Georges DE PREMONT

Fort de plus de 25 ans d’expérience dans le domaine du support et de la relation client , j’ai développé de très bonnes compétences au fil du temps dans le domaine UNIX/LINUX et serveurs SPARC.

Actuellement membre actif d'une équipe européenne en charge du support des infrastructures serveurs High End d'Oracle à travers le monde , je gère en relation avec d'autres équipes internationales des incidents complexes rencontrés par les clients .

J'apporte un support aux équipes locales et élabore des plans d'actions en respectant les procédures et en tenant compte des impératifs de disponibilités et de production des clients .