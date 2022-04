Après une expérience réussie de plusieurs années en tant que Chargé de Recrutement et Responsable Formation au sein du Groupe Louvre-Hôtels (Campanile, Kyriad, Première Classe); de Responsable de l'Emploi et des parcours professionnels pour les Boulangeries Paul sur la région parisienne je suis actuellement en charge du recrutement, de la mobilité et de la formation pour le Siège Sociale de SITA France.









Interview Apec :

http://jd.apec.fr/delia/MaCarriere/ALaUne/ApecViewArchivedDetailsPlus/currentArticle_ART_9455/backArticle_ART_9452/Georges +Ferreira,+charg%C3%A9+recrutement+et+mobilit%C3%A9+du+groupe+Envergure.html



Interview Salon Paris pour l'Emploi :

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.tivipro.tv/images/screen_video/Paris_pour_L_Emploi_2009/20091008-Paris_pour_l_Emploi-Boulangeries_Paul-Ferreira_Georges_s.jpg&imgrefurl=http://www.tivipro.tv/chaine_sshome.php%3Fid%3D1804484&h=576&w=720&sz=97&tbnid=oKZZvKsPgR3SCM:&tbnh=112&tbnw=140&prev=/search%3Fq%3Dgeorges%2Bferreira%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=georges +ferreira&hl=fr&usg=__w8rgSceLRyH8_0bMXT-X4aVOOsM=&sa=X&ei=Yco6ToqTNYPKsgb4o7XxDw&ved=0CBgQ9QEwBA



Mes compétences :

développement RH

Formation

Recrutement