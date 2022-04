Georges FERREIRA

En quelques mots...



Évoluant actuellement dans une société de restauration commerciale et services associés, j ai développé des compétences généralistes dans la gestion des ressources humaines (incluant notamment la gestion du Personnel, le disciplinaire, les relations sociales et le développement).

J'ai ainsi acquis une expérience significative en ce qui concerne l'animation d'un réseau à distance dans le secteur du tertiaire où l homme reste au centre de nos priorités.



Ce que j'aime dans mon métier ?



Traiter une diversité de sujets: les situations rencontrées évoluent et varient d'un cas sur l'autre, mon rôle est de prévenir et d accompagner les actions individuelles et collectives au service de la performance et du bon climat social.



Mes qualités ?



L'enthousiasme, la rigueur et un goût légèrement prononcé pour relever les challenges



Mes compétences :

Gestion des relations sociales

Gestion du disciplinaire

Gestion et traitement de la paie

Recrutement

Formation et developpement

Controle de gestion sociale

Pilotage de la prevention et securitė

Gestion de projets (elections, comp and ben, relat