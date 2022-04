Georges FOURON

Une formation généraliste enrichie de plusieurs diplômes orientées Systèmes et Organisation, j'ai plus de 25 d'expériences professionnelles dans le traitement de l'information :

- Développement de système d'information,

- Organisation et mise en place des évolutions des processus "métier".



"La bonne information, au bon moment, à la bonne personne en toute sécurité et au meilleur coût."



Des compétences :

- Management et animation d'équipe internationale,

- Gestion de projets de mise en oeuvre de progiciels,

- Esprit de synthèse, sens du concret et créativité,

- Systèmes d'Information,

- Techniques : Unix, Oracle, NTIC ....



Mes compétences :

Informatique

Organisation

Système d'Information