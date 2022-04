● HEC Paris, Kantar Worldpanel (4 ans), Bain & Company (6 ans)



● Conseil auprès de directions générales sur des projets de stratégie, marketing, développement commercial, amélioration de la performance opérationnelle et organisation/transformation



● Expérience dans les secteurs des médias, grande consommation, distribution, services financiers et private equity



● Expert des panels consommateurs : comportement des consommateurs, univers de concurrence, suivi de lancements de produits et de plans marketing/trade



● Gestion de projets en collaboration avec les équipes opérationnelles de mes clients



● Capacités relationnelles et de management reconnues, passion pour motiver, responsabiliser et faire grandir mes équipes



● Travail en environnement international



● Forte implication dans la vie de mes entreprises : recrutement, formation, knowledge management, événements sociaux.



● Amoureux de sport (aviron en compétition), de cinéma et de voyages



● Intéressé par des postes de marketing ou de business development



Mon profil vous intéresse ? Contactez-moi :

georges.haffar@mailhec.com | +33 (0)6 01 13 30 41



Mes compétences :

Business Planning

Business Strategy

Marketing Strategy

Market Research

PMO

Consumer insights

Due diligence

Training

Panels

Marketing

Project management

Gestion de projet