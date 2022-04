Georges HAFFNER

DOMAINES DE RESPONSABILITES EXERCEES ET EXPERTISE METIER



> > > Direction de Business Unit, développement d’activités

- Responsabilité P&L industriel et commercial, rétablissement du profit, gestion de croissance

- Entités transnationales et multiculturelles

- Management et développement des hommes et des équipes, jusqu’à 350 collaborateurs



> > > Ventes & gestion de grands comptes

- Gestion de grand comptes : prestations de conseil et solutions techniques. Offres personalisées.

- Ventes de solutions technologiques complexes et personnalisées : prescription, réponse à appels d’offres, négociation, planification, gestion de contrats, recettes. Montant des contrats jusqu’à 15M€

- Ventes de prestations intellectuelles : rédaction et présentation d’offres

- Ventes de services : mises en service d’équipements, contrats de maintenance

- Management et motivation d’équipes de ventes



> > > Systémes d'information

- Analyse du besoin et mise en oeuvre d'ERP (mais aussi PLM et WMS) sur l'ensemble des dommaines Finance, Distribution, Industriel

- Gestion du changement et formation des utilisateurs



> > > Supply Chain

- Expertise en supply chains étendues, planification multi-sites et multi-niveaux

- Achats, recherche de fournisseurs, sourcing dans pays à bas coûts

- Refonte de schémas logistiques, optimisation de stocks, progiciels de gestion d’entrepôt

- Reverse logistique, SAV et gestion de pièces détachées



> > > Restructuring, transformation et gestion du changement

- Réorganisation et transfert d’activités

- Refonte des processus, lean management

- Mise en place d’outils par approche métier: ERP, tableaux de bord

- Accompagnement, formation, certifications



> > > Marketing

- Offre produits industriels B2B : définition de gamme, rationalisation et redéfinition d’offre produits, communication, innovation

- Offre de services B2B : prestations intellectuelles, conseil, services logistiques

- Offre de services B2C : services après-ventes, e-commerce



> > > Industriel

- Direction d’usine, développement produits, dépôt de brevets, investissements, ouvertures de site

- Secteurs d’intervention: mécanique, énergétique, tôlerie, maroquinerie, horlogerie, joaillerie

- Gestion de la qualité totale et environnementale. ISO 9000 & 14000



Mes compétences :

Gestion grands comptes

Direction générale

Gestion de projet