Georges HAINAUX

An-theos accompagne les dirigeants, les managers les DRH des TPE/TPI, PME/PMI dans le changement de comportement à titre individuel ou en équipe.

Se préoccuper du bien-être et de qualité de vie au travail est une approche économique. Aucun pouvoir centralisé ne peut aujourd'hui tout maitriser. Les règles de base : la confiance rapporte plus que la méfiance et c'est le client qui nous fait vivre. Fidéliser les meilleurs clients passe par la fidélisation des meilleurs collaborateurs et vous ne fidéliserez pas les meilleurs s'ils ne sont pas heureux dans votre entreprise.



An-theos vous offre la possibilité d’ajuster d'abord la posture de manager, puis, avec la formation de donner les outils relationnels indispensables à l’exercice fondamental de cette fonction : « encadrer des personnes ».



Mes domaines d'intervention sont d'aider les responsables à:

Gérer le stress, le Temps et les Priorités

Se connaitre, s’assouplir, prendre des décisions

Développer leur Leadership, construire la confiance, susciter l’adhésion

Apprendre à connaitre les autres, responsabiliser, déléguer et contrôler

Créer la cohésion dans les équipes

S’appuyer sur une communication efficace



Deux outils au service de ce projet : le coaching et la formation.

Les bénéfices pour les hommes

Trouver du sens à l’action, avoir conscience des enjeux, avoir du plaisir

Vivre une vision commune du projet d’entreprise

Créer et vivre la croissance individuelle avec l’équipe



Les bénéfices pour l’organisation:

Améliorer la compétitivité, la performance individuelle et collective

Fidéliser ses managers et limiter le turn-over, réduire l'absentéisme et le présentéisme

Développer une culture de succès, augmenter la mobilisation et l'implication

Limiter les risques, diminuer la fréquence des échecs

Recruter avec pertinence, la bonne personne au bon poste



Mes compétences :

Reprise d'entreprise

Team Building and Leadership

Management d'équipe

Formateur consultant

Cession et reprise de pme

Prévention des risques professionnels