Georges LASSALLE

L'aventure Cofidis se termine bientôt. Pourquoi ne pas collaborer ensemble, relever de nouveaux défis ?

o Management d'équipes

o Coordination / Pilotage de projets





SYNTHESE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



Plus de 15 ans d'expérience dans les métiers de l'informatique et de l'organisation

o Manager d' hommes (team leader, chef de projet, analyste)

o Plus de 10 ans d'expérience dans la gestion de projets informatiques

o Coordination de compétences techniques et fonctionnelles

o Très bonne connaissance des SI bancaires, financiers, immobilier et télécoms



COMPETENCES CLES



MANAGEMENT

o Management d’équipes & conduite du changement en contexte « migration »

o Accompagnement des collaborateurs (Evolution de mission, formation,…)

o Définition des objectifs d'une équipe et individuels

o Définition de budgets/reporting



GESTION DE PROJET

o Coordination de compétences techniques et fonctionnelles (chef de projet, Responsable d'application)

o Intégration de solutions progicielles et/ou propriétaires

o Migration de SI



Mes compétences :

Management

Manager

Gestion de projet

Responsable

Analyse

COBOL

Visual Basic

SQL

Microsoft .NET