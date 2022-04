Georges LEROY

Originaire de Bruxelles, j'ai décidé de "renaître" et donc de commencer une nouvelle Vie, notamment professionnelle, ailleurs.



Actuellement négociateur indépendant quadrilingue (fr, nl, en, es) en immobilier , je propose divers biens, notamment à des éventuels acquéreurs ou investisseurs étrangers ou même à des Français qui, pour raisons professionnelles, ont été mutés dans le Sud.

Complémentairement à celà et en collaboration avec une entreprise de déménagements de renommée et implantée à Bruxelles, je monte actuellement une succursalle de cette société en France.



Parallèlement, je m'intéresse au bien-être; je viens de terminer ma formation de base en sophrologie caycédienne et y joins la technique du sungazing; de même, je développe mes connaissances et capacités en radiesthésie et téléradiesthésie.



Mon hobby est d'acter sur scène ou devant une caméra; j'y ai accumulé une certaine expérience et suis à l'affût de castings correspondant aux divers personnages dans la peau desquels je me sens dans mon élément.



Mes compétences :

Mobile