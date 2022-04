Georges LEVASSEUR

Je vous propose une expertise sur les SGBD Ingres - Informix et Postgres, ainsi qu'une bonne connaissance d' Oracle, acquise au sein d'éditeurs logiciels internationaux et de grands comptes. Elle se décline autour des langages C/C++, PHP et shell sur la majeure partie des distributions Unix/linux du marché.

Les principaux domaines sur lesquels j'interviens régulièrement sont : le décisionnel, l'architecture système, l'optimisation des performances, et le développement en C.

Enfin, une bonne pratique de la gestion de projet et un niveau d'Anglais courant acquis dans des expériences internationales pourront également vous intéresser..



Mes compétences :

Conseil

Gestion de projet

Architecture

Développement informatique

SGBD Ingres Informix PostgreSQL

Informatique décisionnelle