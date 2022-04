Georges Lionel AZZIBROUCK

Etudiant en Master à l'Ecole Supérieur de Commerce et de Gestion de Paris. Je prépare un diplôme de Manager d’Affaires et de Gestion des Entreprises, Spécialisation Marketing digital et E-Business en Alternance.



Je suis aussi passionné par les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication.

J'aime apprendre et stimuler ma créativité. Ainsi, je consacre beaucoup de temps à me perfectionner dans les univers complémentaires du Web et du Marketing.



Je suis actuellement Chef de projet Marketing Digital à SFR BT pour mon Master 2 spec. Marketing Digitale et E-Business.



Follow me on Twitter: @azzlionel



Mes compétences :

Community management

Webmarketing

Management

Gestion de la relation client

Prospection commerciale

Animation commerciale