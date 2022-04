Georges NAGGEAR

DAF | Background en management consulting



• Double formation ingénieur et financière (MBA à l’INSEAD), avec plus de 15 ans d’expérience en finance, stratégie, investissements en France et à l’international

• Actuellement DAF pays à l’international au sein du groupe LafargeHolcim dans un contexte Joint-venture multi-sites, en charge des finances, IT, stratégie, investissements et achats.

• Précédemment en charge de la stratégie, fusions et acquisitions du groupe Lafarge dans la région du MEA (10 pays, plus de USD 1MDS de CA)

• Forte implication sur les sujets de développement, fusions et acquisitions d’entreprises, audit, due diligence, amélioration de la profitabilité, stratégie, levée de fonds, restructuration de dettes, etc.

• Trilingue Anglais, Français et Arabe, j’ai travaillé ou vécu en France / Europe, Asie et MEA

• Majeures accomplissements / compétences :

o Coordination d’équipes multiculturelles et pluridisciplinaires internationales

o Supervision du Budget, prévisions, audit, taxe, contrôle interne, financement et relation bancaires, CAC

o Mise en place d’initiatives de restructuration des couts, d’amélioration de la profitabilité, réduction du BFR, restructuration de dettes et négociations avec les banques

o En charge des projets d’investissements, de levée de fonds et de M&A et mise en place de la stratégie régionale. Coordination des due diligence et audits (finance, opérationnel, légal, etc.) dans le cadre d’acquisitions et évaluations d’entreprises

o Intégration d’entreprises post fusions dans le cadre de la création du groupe LafargeHolcim

o Mise en place et évolutions d’ERP



Mes compétences :

Business

Business development

Manager

MBA

Mobilité

Stratégie

Management

Finance