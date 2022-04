Georges NICOLAS

En résumé ,je suis un commercial terrain expérimenté sur trois domaines principaux : les produits destinés aux chirurgiens -dentistes; l'electronique grand public; la gestion/animation/formation de forces de ventes supplétives dans le secteur de la grande distribution(G.S.A/G.S.S)....Pour le reste,je souhaite me présenter que de vive -voix ..Merci de privilégier le contact directe ( en laissant votre téléphone et/ou votre mail )vous pouvez me contacter aussi par mail :nicolas.verny@wanadoo.fr // En recherche active dés la fin decembre 2015



Cordialement



MERCI



Mes compétences :

Vente

Attaché commercial

Connaissance du milieu et produits dentaires

Formation vente technique /équipes vente- conseil