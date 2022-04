Georges PLOUCHARD

Actuellement Free lance grâce à une expérience de 14 ans en tant que Directeur de projets sur l'unité Européenne d'un cabinet anglo-saxon, je conduis des missions aussi bien en Industrie (Chimie lourde, sidérurgie, automobile, aéronautique, mines) que dans les secteurs des services (banque, back offices, transport maritime international, bureaux d'études, service achats) en France et à l'international, (Europe, USA, Afrique du Sud, Indonésie...).

L'objectifs de ces missions concerne le management du changement, l'optimisation des ressources de ou des process, la mise en place de nouvelles organisations ou encore l'amélioration de la qualité ou de la sécurité des personnels.

Outre les phases d'analyse et de définition les missions comportent toujours une phase de mise en place et de suivi.

Je travaille et parle couramment en Anglais ou en Allemand.

Je souhaite faire évoluer ma carrière professionnelle acquise essentiellement dans le Conseil vers un poste au sein d'une entreprise. Ceci me permettrait d'utiliser pleinement mes acquis professionnels mais en ayant une action plus long terme.



Mes compétences :

Industrie

Qualité

Services

Conduite du changement

Optimisation des process

Organisation

Sécurité