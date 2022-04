Georges RYBARCZYK

Présentation



Georges a travaillé 29 ans pour les intérêts Français, et divers organismes internationaux.

Pris à parti à plusieurs reprises dans diverses missions, il a su prendre les initiatives nécessaires pour préserver ses personnels, en intégrant comme principe la confiance, l’esprit d’équipe, l'enthousiasme et le dépassement de soi.

C’est une rencontre en 2000 qui va bouleverser et éclaircir sa vision des choses. C’est alors qu’il décide de mettre un terme à ses fonctions pour reprendre sa vie en main, partager son expérience et suivre son chemin.

Entrepreneur, il devient Coach-consultant, Auxiliothérapeute certifié.

Sa mission est de transmettre à ceux qui le désirent, de réaliser le meilleur d’eux même, d’utiliser ce potentiel intérieur, énergie source que chacun possède, et ainsi permettre de se révéler, d’évoluer et trouver le bon cap sur le plan personnel, relationnel, professionnel et subtil.



La personne la plus importante dans votre vie, c’est vous ! Vous êtes le créateur, l’auteur et le responsable de votre réalité par vos pensées et décisions. Vous n’êtes pas là par hasard. Vous avez demandé à vivre cette expérience par votre présence pour exister et évoluer pleinement depuis votre être intérieur, votre source…

Il n'est jamais trop tard pour changer sa Vie !

Nous sommes le résultat de nos pensées, de notre foi, et nous pouvons les changer chaque instant dans le moment présent !

L'évènement déclencheur que nous attendons depuis si longtemps ne peut être que Nous!

C’est votre Energie qui engendre la Réussite ! Le Créateur de votre Bonheur c'est Vous !

Respectueusement.



Si vous désirez le contacter: georgesrybarczyk@gmail.com

Site :

https://www.facebook.com/Georges-Bien-être-Coaching-641986602629698/