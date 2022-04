Georges SCHEIBER

Directeur Industriel multisites, j'ai acquis une forte et large expertise internationale dans le domaine life Sciences (Cosmétiques, Pharmacie et Nucléaires) à un niveau executif avec des rôles opérationnels et stratégiques.

Je souhaite accompagner des dirigeants dans leur développement industriel en leur apportant mon expérience et mon enthousiasme.



Ma valeur ajoutée est centrée sur 3 domaines:



* LA PERFORMANCE GLOBALE;

Centrée sur une performance collective pour développer les leviers de la croissance. Utilisation de nombreux outils JAT, TPM, Lean... pour diminuer les couts et/ou augmenter la capacité sans investissements.



* L'INNOVATION

Car elle garantit le maintien du leadership et de l'avantage concurrentiel ( Manufacturing / Services / Social)



* LA STRATEGIE

Industrielle bien sûr mais aussi dans les acquisitions ou business development ou les alliances stratégiques



VOUS VOULEZ RESTER DANS LE PELOTON DE TETE



ALORS N'HESITEZ PAS CONTACTEZ MOI POUR EN SAVOIR PLUS scheibergeorges@gmail.com j



Mes compétences :

Sant�

Management