Gérald Albert CAPGRAS

Autodidacte avec quelques formations spécifiques (administratif, subvention, financement, planification, droit,...), j'ai débuté au sein du Cabinet du Député-Maire de la Ville de Schoelcher en tant que collaborateur auprès de la Directrice de Cabinet.



Par la suite, je me suis spécialisé dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement urbain, avec pour objectif de prévoir, de programmer un aménagement structuré du territoire, compte tenu de la volonté des élus mais surtout des réalités du terrain ; grâce aux divers outils réglementaires et juridiques.



Dans un premier temps, je me suis occupé de l'instruction des demandes d'autorisation tels que les permis, certificats, conformités.

Par la suite, associé à l'urbanisme réglementaire, je me suis orienté vers l'urbanisme prospectif et les projets d'aménagement, via le pilotage des diverses évolutions du PLU (Plan Local d'Urbanisme), du PPR (Plan de Prévention des Risques).

Fort de cela, je me suis intéressé aux problématiques des dents creuses, des abandons manifestes, du logement social et du renouvellement urbain.



À côté de cela, je me suis intéressé au domaine entreprenarial

Ainsi, je suis co-gérant et consultant chez FCFG Holding SAS (F' Consulting), société s'articulant autour de l'aide à la création et à la gestion d'entreprise, la comptabilité ainsi que l'événementiel.



Mes compétences :

Mise en place de solution

Analyse de données

Rédaction

Formation interne

Formation

Planification

ADS

Urbanisme

Stratégie de communication

Community management