Teddy MICHEL

Empreint d'une excellente expérience professionnelle et demeurant en permanence dans une dynamique de rentabilité objective.



Je garde comme leitmotiv l'application régulière du bien vivre en entreprise pour un résultat qui contribue fortement à accoitre les performances.



Je poursuis mon parcours avec pour seul but de pouvoir déclencher mon opportunité professionnelle au sein d'une société en quête de collaborateurs pouvant contribuer favorablement à l'accroissement de sa valeur ajouté ou encore de relancer, reprendre une activité perenne répondant étroitement à un réel besoin sur le marché.



Historique:



En effet, après quelques années passées en tant que chef d’entreprise au sein de ma propre société d’informatique (2003-2007).



J’ai effectué, seul, les tâches de gérance, de technicien/administrateur mais également la gestion comptable et administrative complète de celle ci. J’ai donc développer un excellent sens des responsabilités.



Ayant travaillé dans plusieurs entreprises de taille variée ainsi que pour un très grand groupe (le Groupe Bernard Hayot). J’ai ainsi amélioré mon expérience et ma rigueur grâce à une politique et une dynamique de fonctionnement basée sur la qualité, l’efficacité, la rentabilité et l’investissement.



Suite aux diverses responsabilités au sein de mon activité professionnelle et celle de manager une équipe de près d’une vingtaine de collaborateurs,

je peux me définir comme étant un homme:

_De Challenge,

_Dynamique,

_Volontaire,

_Rigoureux et très exigeant avec lui-même.



J’ai une excellente approche relationnelle car partisan des bonnes, voir excellentes relations professionnelles et sociales.



Mon OBJECTIF reste le même à savoir de pouvoir un jour trouver mon opportunité et mon épanouissement professionnelle.



Mes compétences :

Manager

Administration réseaux

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Direction Informatique et Télécommunication

Informatique de gestion

Gestion

Management d'équipes

Informatique décisionnelle

Technique et informatique

Commercial