Gérald ALESSANDRONI

Riche d'un parcours approfondi dans les professions immobilières, je recherche aujourd'hui un emploi dans la gestion de patrimoine, aussi bien sur le parc d'habitation que dans le domaine des baux commerciaux.



Ayant travaillé sur la région PACA et le Languedoc Roussillon, j'ai une vision élargie des marchés locaux sur le sud de la France. Désormais, j'aspire à trouver un emploi sur la région marseillaise.



A 47 ans, fort de 25 ans d'expérience et de formation constante auprès d'organisations comme la FNAIM ou la CNAB, je suis volontaire et passionné pour occuper un emploi avec responsabilité dans les métiers de l'immobilier.