Gérald BOURDAT

Consultant indépendant, ma volonté est d'être au plus près de mes clients pour les aider à allier développement économique, protection de l'environnement et performance sociale.

Conscient des problématiques quotidiennes rencontrées par les entreprises, je saurai vous apporter des conseils et des solutions d'amélioration pragmatiques, adaptées à votre structure.



Mes domaines de compétences sont diverses : Bilan Carbone, bilan GES réglementaire, Pré-diagnostic énergétique, dossiers ICPE, démarches de certification (ISO 14001, ISO 50001, FSC), audit développement durable, animation de système de management qualité...



Je peux intervenir dans votre entreprise ou votre collectivité pour des missions ponctuelles ou en tant que consultant en temps partagé.



Mes compétences :

Bilan Carbone

Chef de projet

Conseil

Développement durable

Diagnostic énergétique

Energétique

Ingenieur conseil

Bilan Carbone, Efficacité énergétique, Audit...

ISO 26000, ISO 14001, ISO 50001