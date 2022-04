Gerald BOURVON

Fonction :

- Analyse des offres, négociation des prix, rédaction des contrats et choix des partenariats avec pour objectifs permanents l'optimisation des coûts, des délais et de la qualité,

- Création et mise en place d’un logiciel d’achats, de gestion de stock, et des Bons de Livraison.

-Administrateur réseau.



Nature des Achats :

Produits sidérurgique, mécanique, électrique, pneumatique, hydraulique, automatisme, informatique, bien d’équipement, prestation de services …



Mes compétences :

Achats

Industrie

Gestion de projet

Logistique

Management

Négociation

Sourcing