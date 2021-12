Gérald CARTHERY

De formation BTS maintenance des systèmes automatisés j'ai découvert le cursus des certifications, homologations et la métrologie.

Responsable, organisé, autonome j'ai eu la chance de pouvoir évoluer au sein du groupe DEKRA. De technicien métrologue à chargé d'affaire, responsable du laboratoire à responsable d'activité j'ai eu l'occasion de me diversifier dans différents postes.



J'entreprends:

- Manager une équipe

- Définir un planning en fonction des impératifs clients

- Diriger un laboratoire

- Responsable Technique (Développement prestation)

- Responsable qualité

- formateur métrologie automobile

- Technico-commercial

- Gestion de parc matériel interne



Mes compétences :

Encadrement technique

Formateur

Vérification des procédures qualité et techni

Contrôle interne

Commercial

Contrôle qualité

Technico commercial

Technicien laboratoire

Qualité

Iso9001

Microsoft Windows

Microsoft Office

Mac OS X

Adobe Photoshop