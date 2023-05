Gérald MARDIROSSIAN

Head of digital marketing / Web Expert / chef de projet web / stratégiste en marketing digital / chef de projet digital / responsable marketing digital Webmaster spécialiste du webmarketing, Growth hacker, Social media manager / community manager, marketing automation, Expert en SEA Search Engine Advertising/Marketing) et passionné du web #natural #leader

De nombreuses années d'expériences au compteur et déjà actif sur l'univers du digital quand j'étais étudiant

Certifié par Google, Facebook, Microsoft. the USIP (United States Institute of Peace), Inbound Marketing et Google Educator & MULTI-diplômé (Plusieurs Masters : RH, Digital Marketing, Communication & Marketing)

Diplômé de la Sorbonne (Université Paris 1) (une des meilleures universités au monde reconnue internationalement) Je suis également diplômé de l'Université Paris Descartes (le centre universitaire Rue des Saints-Pères 75006 Paris se trouve juste en face de Science Po Paris et certains de mes enseignants dont Hervé Le Tellier (prix Goncourt) dispensait le même cours à Science Po Paris)

Fils d'ingénieur, j'ai bénéficié d'une excellente éducation et j'ai fréquenté le collège Henri IV (établissement élitiste qui m'a inculqué l'érudition & la quête du savoir et de la connaissance)



Professionnel de la communication digitale / marketing digital et du web mais également diplômé en marketing et communication traditionnel (à l'instar d'autres profils orientés uniquement tech) : je suis donc une exception dans mon domaine



LION (Linkedin Open Network : je suis toujours partant pour agrandir mon réseau professionnel et dialoguer) N'hésitez pas à m'ajouter dans votre réseau si vous le souhaitez Je dispose d'expériences dans plusieurs domaines : tourisme (B2C), associatif, éducatif, immobilier (bailleur social), entreprise de logiciel RH (B2B), beauté, distribution, finance, épargne, investissement, joaillerie, bijoux, seconde main, économie circulaire, métaux précieux, luxe, etc



Expérience en agence et chez des clients finaux (contrairement à d'autres profils qui n'ont pas vu les 2 côtés)



Expert et dynamique, j'ai déjà travaillé en tant que webmaster, webmarketer, community manager, chef de projet web, CRO, directeur marketing digital. Avec une vision à 360 degrés des métiers du web: en passant par le référencement classique (SEO) & le référencement payant (SEA), mais aussi par le travail de l'éditorial (aspects textuels et graphiques), de la communication et du marketing