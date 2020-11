Géraldine BENESTAR

En 1993, une maîtrise de gestion des entreprises en poche, je m'accorde une année pour parcourir le continent asiatique. La suite est déjà écrite : premières collaborations avec la presse magazine spécialisées, tournage d'un documentaire TV, les séjours à l'étranger se multiplient.



Je dirige pendant 5 ans le festival des voyages Le Grand Bivouac, puis choisis de quitter l'événementiel pour rejoindre Atalante, Tour Opérateur basé à Lyon, spécialiste du trekking. Après un court passage chez Sans Frontières (voyages itinérants pour adolescents), je rejoins en 2011, le service communication de l'agence de trekking Tirawa. En 2016, je me lance dans une création d'entreprise avec plusieurs amis autour d'un projet innovant de café-vélo où la composante voyage fait partie prenante du lieu.



Début 2018, je passe le relais et décide de me recentrer sur les activités qui me correspondent le mieux : l'écriture, l'image et la relation humaine... je démarre une activité en micro-entreprise et accompagne de petites structures dans leurs besoins en communication sur le web.



Mes compétences :

> Communication sur le web : administration et animation de sites web (rédaction et gestion des images), rédactions d'articles de blog, actus, diffusion sur les réseaux sociaux

> Refonte de sites web : définition des besoins, gestion de projet et accompagnement, travail en duo avec un développeur. Amélioration ou ré-écriture des contenus

> Newsletters : conception et gestion des campagnes d'emailing

> Formation : utilisation des réseaux sociaux, écriture pour le web, administration de sites web, outils d'emailing.



Parmi mes clients :

www.vercors-escapade.com

www.bee-in.fr

www.metiers-montagne.org

www.montanea.org

www.iphb.fr (refonte du site web en cours)