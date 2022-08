Dans l'immobilier au niveau personnel depuis quelques années, j'ai sauté le pas pour le professionnel.

Je suis Conseillère Indépendante en Immobilier pour le réseau SAFTI.

Si vous, un de vos proches, une de vos connaissances... avez un projet immobilier (vente, achat...), des questions sur le milieu des conseillers immobiliers, n'hésitez pas à me contacter.

Je me ferai un plaisir de vous accompagner sur votre projet.



Très bonne journée.

Géraldine

geraldine.passet-gros@safti.fr



Personne dynamique, souriante et professionnelle, je reste persuadée que quelque soit le domaine d'activité dans lequel nous évoluons, tout est une question de relations humaines.



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

équitation

Evénementiel

Marketing

Recherche

Relations publiques

Sponsoring

Management