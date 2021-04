Geraldine TIXIER

Plusieurs années d’expérience professionnelle, dans le secteur industriel, m’ont permis d’acquérir une bonne maîtrise de la relation client de l’avant vente jusqu’à l’après vente.



Organisée et rigoureuse, j’ai travaillé en binôme avec un commercial. J’ai ainsi pu développer le sens de la négociation et instaurer une réelle confiance avec les clients qui m’étaient affectés.



Aujourd’hui, je souhaite poursuivre mon développement personnel en valorisant mes compétences et l’expérience engrangées au sein d’une entreprise qui me permette de découvrir d’autres horizons et pour laquelle le sens du service client, l’efficacité et le travail en équipe sont des valeurs fondamentales.



Mes compétences :

Avant vente

Gestion de la Relation Clients

Relation Clients

Vente