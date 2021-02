Gerty GOTIN

Originaire des iles , née à Paris, vivant dans la région Lyonnaise depuis qq années,j'ai la chance d'exercer un métier dans lequel je peux exploiter mon sens de l'accueil et mon gout pour les contacts avec une clientèle variée et internationale.



Passionnée par le secteur de l'hôtellerie et le secteur de l'immobilier mes expériences professionnelles m'ont permis de développer mon sens de la coordination et d'interaction entre les différentes équipes.

Pragmatique et volontaire, mon souci permanent de répondre parfaitement aux attentes d'une clientèle exigeante : lui apporter le meilleur, c'est aussi offrir un savoir être de qualité implicant confiance, et sérénité .....

Mon sens de l'écoute et ma capacité à transmettre m'ont également amenée à recruter et former les nouveaux arrivants.

Mon objectif professionnel est d'intégrer une structure à laquelle j'apporterai mon dynamisme et mon sens des valeurs.....



Contactez-moi, je serai ravie de vous exprimer ma motivation...!!!! gertygotin@yahoo.fr



Mes compétences :

Hôtellerie

Encadrement

Gestion immobilière

Commercialisation